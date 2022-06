Selena Gomez sul matrimonio di Britney Spears: "Ho cenato con Madonna e Paris Hilton" (VIDEO) (Di venerdì 17 giugno 2022) Selena Gomez, durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, ha parlato del matrimonio di Britney Spears, rivelando di aver cenato con Madonna e Paris Hilton. Selena Gomez è stata una delle tante ospiti famose ad essere presenti allo sfarzoso matrimonio di Britney Spears e l'attore Sam Asghari: la bellezza bruna, durante una recente VIDEO-intervista di Jimmy Kimmel, ha rivelato che l'evento è stato "bellissimo" e che è "molto felice" per la regina della musica pop. "Sono davvero felice per lei. È stato bellissimo", ha detto la cantante 29enne a proposito delle nozze della Spears, 40 anni. Selena ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022), durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, ha parlato deldi, rivelando di averconè stata una delle tante ospiti famose ad essere presenti allo sfarzosodie l'attore Sam Asghari: la bellezza bruna, durante una recente-intervista di Jimmy Kimmel, ha rivelato che l'evento è stato "bellissimo" e che è "molto felice" per la regina della musica pop. "Sono davvero felice per lei. È stato bellissimo", ha detto la cantante 29enne a proposito delle nozze della, 40 anni.ha ...

