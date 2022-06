"Scusi, suo marito dov'è?", "Lui...". Gaffe clamorosa dell'inviata, imbarazzo a Rai 1 (Di venerdì 17 giugno 2022) imbarazzo totale a Camper su Rai 1 nella puntata di oggi 17 giugno. In collegamento da una spiaggia italiana, al lido di Caorle, in provincia di Venezia, c'era una inviata che ha intervistato una bagnante, non sapendo ovviamente nulla della sua vita. Così Maria Elena Fabi si è avvicinata a una donna anziana del posto che stava prendendo il sole su un molo. Quindi le ha chiesto: “Viene qui tutti i giorni lei, signora?”. E la donna ha risposto: “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente”. A quel punto la giornalista ha fatto uno domanda molto scivolosa: “E suo marito dov'è?”, le ha chiesto. “Non c'è più…”, ha ribattuto la signora. “ormai sono sola”. Fortunatamente la signora non si è affatto offesa per la domanda impertinente dell'inviata di Camper, visto che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)totale a Camper su Rai 1 nella puntata di oggi 17 giugno. In collegamento da una spiaggia italiana, al lido di Caorle, in provincia di Venezia, c'era unache ha intervistato una bagnante, non sapendo ovviamente nullaa sua vita. Così Maria Elena Fabi si è avvicinata a una donna anziana del posto che stava prendendo il sole su un molo. Quindi le ha chiesto: “Viene qui tutti i giorni lei, signora?”. E la donna ha risposto: “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente”. A quel punto la giornalista ha fatto uno domanda molto scivolosa: “E suodov'è?”, le ha chiesto. “Non c'è più…”, ha ribattuto la signora. “ormai sono sola”. Fortunatamente la signora non si è affatto offesa per la domanda impertinentedi Camper, visto che non ...

