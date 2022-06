Scoperto in Germania il più antico verso della letteratura italiana (Di venerdì 17 giugno 2022) Il frammento è stato annotato da un monaco tra il IX e il X secolo su un manoscritto conservato a Würzburg. La scoperta è stata fatta dallo storico della lingua italiana Vittorio Formentin e dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 giugno 2022) Il frammento è stato annotato da un monaco tra il IX e il X secolo su un manoscritto conservato a Würzburg. La scoperta è stata fatta dallo storicolinguaVittorio Formentin e dal ...

Scoperto in Germania il più antico verso della letteratura italiana

Il frammento è stato annotato da un monaco tra il IX e il X secolo su un manoscritto conservato a Würzburg. La scoperta è stata fatta dallo storico della lingua italiana Vittorio Formentin e dal paleografo.

Si tratta del verso "Fui eo, madre, in civitate, vidi onesti iovene", annotato probabilmente a memoria da un monaco tra la fine del IX secolo e l'inizio del X, a margine di un manoscritto del secolo VIII ora conservato a Würzburg, in Germania.