Scippo alla rivale storica, il tutto finanziato dalla cessione di Rugani (Di venerdì 17 giugno 2022) Daniele Rugani è stato uno dei buchi nell'acqua peggiori della Juve in questi anni, con il suo addio che ormai è certo e senza rimpianti. A livello giovanile Daniele Rugani è stato sicuramente uno dei giocatori più interessanti a essere lanciati dal calcio italiano, tanto è vero che lo erano davvero moltissimi a essere convinti che il suo talento l'avrebbe portato a essere considerato come uno dei migliori giocatori possibili per il futuro della Nazionale, peccato che il suo rendimento non è mai diventato di un certo livello e allora la Juventus ha deciso di sbarazzarsene quest'estate per provare ad acquistare un altro ragazzo di grande talento. Daniele Rugani Juventus (LaPresse)Tendenzialmente la Juventus ha sempre cercato di avere una rosa iniziale formata da giocatori di grande esperienza che potessero formare così il blocco ...

