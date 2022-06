Sciopero dei trasporti oggi: tutte le info necessarie da sapere (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno 2022, è in corso uno Sciopero generale dei settori dei trasporti in tutta Italia. L’agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa; e coinvolge, in orari e modalità differenti, quasi tutti i settori della mobilità. Numerosi disagi sono previsti anche a Milano e Roma. Lo Sciopero Secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, ad essere coinvolti in questa agitazione non sono solo i più comuni mezzi di trasporto pubblici, ma anche treni, trasporto pubblico locale, collegamenti marittimi con le isole e autostrade. A rimanere non coinvolti nell’odierna agitazione sindacale è rimasto solo il settore del trasporto aereo. I lavoratori hanno infatti incrociato le braccia dalle 22 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella giornata di, venerdì 17 giugno 2022, è in corso unogenerale dei settori deiin tutta Italia. L’agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa; e coinvolge, in orari e modalità differenti, quasi tutti i settori della mobilità. Numerosi disagi sono previsti anche a Milano e Roma. LoSecondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, ad essere coinvolti in questa agitazione non sono solo i più comuni mezzi di trasporto pubblici, ma anche treni, trasporto pubblico locale, collegamenti marittimi con le isole e autostrade. A rimanere non coinvolti nell’odierna agitazione sindacale è rimasto solo il settore del trasporto aereo. I lavoratori hanno infatti incrociato le braccia dalle 22 ...

