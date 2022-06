Sciolta prognosi per lo chef stellato | dopo grave incidente

Pubblicità

SkyTG24 : Sciolta prognosi per lo chef stellato Christian Milone dopo il grave incidente a Pinerolo -

Lo chef resta per il momento ricoverato nel reparto di Rianimazione del Cto di Torino, diretto dal dottor Maurizio Berardino, anche se laè statae sarà di circa 180 giorni. Milone, ...La piccola pare abbia subito gravissimi danni al volto ed avrebbe inoltre perso molte sangue : lanon è ancora statae solo nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle ...Migliorano le condizioni di salute di Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico da una settimana, dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo, nel Torinese. (ANSA) ...Lo chef pinerolese resta ricoverato in Rianimazione del Cto (diretta dal dottor Maurizio Berardino), ma la prognosi è stata sciolta: sarà di circa 180 giorni.