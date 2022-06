Scherma: Europei, Errigo e Volpi in semifinale nel fioretto, due medaglie per l'Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Antalya, 17 giu. - (Adnkronos) - Due medaglie in arrivo per l'Italia nel fioretto femminile individuale nella prima giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sulle pedane turche sono in semifinale, dunque già certe di un posto sul podio, Arianna Errigo ed Alice Volpi. Alle ore 17,30 Italiane le due semifinali che contrapporranno Errigo alla francese Ysaora Thibus e Volpi alla britannica Carolina Stutchbury. Bene anche le altre fiorettiste Italiane del ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto, a sua volta sconfitta in una sfida tutta Italiana dalla Palumbo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Antalya, 17 giu. - (Adnkronos) - Duein arrivo per l'nelfemminile individuale nella prima giornata dei CampionatiAssoluti Antalya 2022. Sulle pedane turche sono in, dunque già certe di un posto sul podio, Ariannaed Alice. Alle ore 17,30ne le due semifinali che contrapporrannoalla francese Ysaora Thibus ealla britannica Carolina Stutchbury. Bene anche le altre fiorettistene del ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dallanel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto, a sua volta sconfitta in una sfida tuttana dalla Palumbo ...

