Scherma | Cerioni | “C’è grande soddisfazione per le medaglie agli Europei | siamo sulla strada giusta”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il CT della nazionale italiana di, Stefano, ha commentato lee i risultati degli azzurriattualmente in corso: “C’èper queste due. E’ bello rivedere Arianna Errigo sul podio dopo una stagione in crescendo, così come Alice Volpi che nonostante qualche problema fisico nell’ultimo periodo si è consolidata con un ottimo terzo posto. Certo, avremmo potuto vincere, ma sono estremamente contento per l’argento di Arianna, il bronzo di Alice e anche le prestazioni di Francesca Palumbo e Martina Favaretto, fermate solo da due derby italiani.verso il Mondiale, in ...

quotidianodirg : #Modica – Diramate dalla Federazione Italiana #Scherma le convocazioni per i Campionati Europei Assoluti di Antalya… -

Non male anche anche le altre fiorettiste italiane del Ct Stefano: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a ...Bene anche le altre fiorettiste italiane del ct Stefano: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto, a sua volta ... Scherma, Cerioni: "C'è grande soddisfazioni per le medaglie agli Europei, siamo sulla strada giusta" Due argenti e un bronzo ad Antalya per la spedizione azzurra: nel fioretto femminile Arianna Errigo seconda e Alice Volpi terza, nella sciabola maschile Luca Curatoli si arrende in finale ...