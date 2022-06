Scena politica condizionata da scontro in M5s. Di Maio attacca ancora e spegne cerino dei due mandati: Anch'io per limite (Di venerdì 17 giugno 2022) - Il ministro degli Esteri torna Anche oggi all'attacco: Con le sue parole, dice, Conte disallinea l'Italia da alleanze storiche. Ma il caso di oggi riguarda il limite del secondo mandato. Grillo è ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) - Il ministro degli Esteri tornae oggi all'attacco: Con le sue parole, dice, Conte disallinea l'Italia da alleanze storiche. Ma il caso di oggi riguarda ildel secondo mandato. Grillo è ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Non solo è tornato sulla scena pubblica cittadina, ma vuole diventare il kingmaker della politica a Palermo [di Gia… - Stefano___1970 : RT @DavideR46325615: Basterà una semplice matita per eliminare Renzi dalla scena politica. Il 2023 sarà la fine di un incubo durato fin tro… - brichiel : RT @DavideR46325615: Basterà una semplice matita per eliminare Renzi dalla scena politica. Il 2023 sarà la fine di un incubo durato fin tro… - GianmarioAngius : RT @DavideR46325615: Basterà una semplice matita per eliminare Renzi dalla scena politica. Il 2023 sarà la fine di un incubo durato fin tro… - LucianoLibero : RT @DavideR46325615: Basterà una semplice matita per eliminare Renzi dalla scena politica. Il 2023 sarà la fine di un incubo durato fin tro… -