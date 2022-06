Scacco matto di Orbàn all’Unione europea, l’Ungheria pone il veto sulla minimum tax per vendicarsi dei fondi del Pnrr ancora bloccati (Di venerdì 17 giugno 2022) Scacco matto di Orbàn all’Unione europea. Dopo le speranze in un accordo all’Ecofin tra i Paesi membri sulla minimum tax per le multinazionali, puntuale come un orologio svizzero è arrivato il veto dell’Ungheria. Il premier di Budapest, Viktor Orbàn, ha giustificato la decisione dicendo che il Paese non può permettersela per via “della grave guerra in corso in Europa” e la crisi economica incombente. Per questo “l’introduzione di un’imposta minima globale provocherebbe un grave danno per l’economia dell’Ue”, spiegano dall’Ungheria. Senza sblocco dei fondi del Pnrr, l’Ungheria si mette di traverso su tutto: è Scacco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022)di. Dopo le speranze in un accordo all’Ecofin tra i Paesi membritax per le multinazionali, puntuale come un orologio svizzero è arrivato ildel. Il premier di Budapest, Viktor, ha giustificato la decisione dicendo che il Paese non può permettersela per via “della grave guerra in corso in Europa” e la crisi economica incombente. Per questo “l’introduzione di un’imposta minima globale provocherebbe un grave danno per l’economia dell’Ue”, spiegano dal. Senza sblocco deidelsi mette di traverso su tutto: è...

