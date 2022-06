“Sanzioni folli e sconsiderate”: Putin sfida Usa e Europa (Di venerdì 17 giugno 2022) Un discorso incendiario di fronte alla platea più internazionale mai affrontata dall’invasione dell’Ucraina ad oggi: Vladimir Putin non si è risparmiato nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo iniziato un’ora e mezza dopo l’inizio previsto per un presunto attacco hacker. Nell’intervento davanti a un plateau di imprenditori e finanzieri Putin ha affrontato di petto le Sanzioni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 giugno 2022) Un discorso incendiario di fronte alla platea più internazionale mai affrontata dall’invasione dell’Ucraina ad oggi: Vladimirnon si è risparmiato nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo iniziato un’ora e mezza dopo l’inizio previsto per un presunto attacco hacker. Nell’intervento davanti a un plateau di imprenditori e finanzieriha affrontato di petto leInsideOver.

