Santa Marinella, Comune e associazioni al lavoro per abbattere le barriere architettoniche

Santa Marinella – Questa mattina presso l'aula consiliare "Silvio Caratelli" di via Cicerone 25 a Santa Marinella, il Sindaco Pietro Tidei insieme alla Consigliera delegata al Patrimonio, Viabilità e Gemellaggi Patrizia Befani, all'Assessora all'Urbanistica avv. Roberta Gaetani e al delegato alla disabilità dottor Alessandro Poleggi hanno incontrato le associazioni sanitarie e di volontariato del territorio per trattare l'argomento dell'abbattimento delle barriere architettoniche. "Stiamo preparando un piano di collaborazione con le associazioni del nostro territorio che si occupano di disabilità a vario titolo affinché Santa Marinella possa abbattere definitivamente le barriere architettoniche."

