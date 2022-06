Santa Cristina | ancora uno sgombero | otto denunciati - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 17 giugno 2022)unonell'immobile dismesso della Croce Rossa in via del Poggio Secco, che almeno dal 2021 era occupato da numerosi senzatetto stranieri, responsabili negli ultimi mesi ...

Ancora uno sgombero anell'immobile dismesso della Croce Rossa in via del Poggio Secco, che almeno dal 2021 era occupato da numerosi senzatetto stranieri, responsabili negli ultimi mesi di diversi crimini. ...... tra gli altri, Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia;... astronomo e professore di teologia alla Pontificia università dellaCroce che, a seguire la ... Santa Cristina, ancora uno sgombero: otto denunciati I due luoghi più suggestivi per la solennità sono Alseno (Piacenza) e Fiumalbo (Modena). Storia e significato della festa ...Prato, 17 giugno 2022 - Ancora uno sgombero a Santa Cristina nell'immobile dismesso della Croce Rossa in via del Poggio Secco, che almeno dal 2021 era occupato da numerosi senzatetto stranieri, respon ...