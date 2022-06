(Di venerdì 17 giugno 2022) La premier della Finlandia spiega il concetto di ‘sisu’: «Davanti alle difficoltà, ci predisponiamo a soffrire in nome di chi verrà dopo». Cresciuta da due madri, sposata a un calciatore, non teme Putin (e vuole più diritti)

Eletta un mese prima,aveva al tempo 34 anni ed era il più giovane primo ministro e la più giovane donna al vertice di un governo del mondo . Non solo. Perché la coalizione guidata dai ...Lettura consigliata Zelensky lo "scugnizzo" d'Europa e il riscatto dei giovani nella politica internazionale daalla Metsola, l'Italia non brilla Sanna Marin: «Noi finlandesi abbiamo un segreto per superare ogni avversità» Ore 07:31 - Sanna Marin, la Finlandia (e il no della Turchia) «Al Forum di Davos del gennaio 2020 c’era molta attesa per la nuova premier finlandese. Eletta un mese prima, Sanna Marin aveva al tempo ...La Turchia continua a bloccare La Finlandia teme una stagnazione nell'adesione alla NATO 14/06/2022, 21:51 Il presidente turco Erdogan rimane irremovibile ...