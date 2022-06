Samuel L Jackson deluso dall' Oscar mancato | Premiano attori neri per ruoli di merda

(Di venerdì 17 giugno 2022)L.ha commentato col suo linguaggio colorito le scelte dell'Academy che non gli ha mai assegnato unnonostante, a suo parere, avrebbe avuto delle chances per Django Unchained.L.non ha ancora superato la delusione per ile polemizza con le scelte dell'Academy, che spesso premiaper brutti. l'unicoconquistato finora daL.è quello alla carriera ricevuto durante i Governors Awards del 2022. Ma il divo, che non ha certo peli sulla lingua, ha commentato le scelte dell'Academy con il suo linguaggio colorito spiegando che, a suo parere, glisono diventati una ...

L.non ha ancora superato la delusione per il mancato Oscar e polemizza con le scelte dell'Academy, che spesso premia attori neri per brutti ruoli . l'unico Oscar conquistato finora da ...... Ironheart: Manny Montana nel cast della serie Marvel LEGGI: Secret Invasion: un aggiornamento sulle riprese grazie aL.Siete curiosi di scoprire di più sulla serie di Wonder Man dei ...Samuel L. Jackson ha commentato col suo linguaggio colorito le scelte dell'Academy che non gli ha mai assegnato un Oscar nonostante, a suo parere, avrebbe avuto delle chances per Django Unchained. Sam ...Nella cerimonia del 2022 è stato inadeguato l'omaggio a Sidney Poitier, dice l'attore, e nel complesso gli Oscar hanno perduto il loro status mitico ...