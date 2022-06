Sampdoria | Giovinco vuole restare | richiesta al club blucerchiato

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo sei mesi in, Sebastianvorrebbeallae avrebbe fatto unaalSebastian, autore di sei mesi non eccezionali allain. L’attaccante è convinto ci poter fare la differenza in Serie A e ha avanzato una proposta alla dirigenza doriana. Come riporta Sky Sport, l’attaccante ha chiesto di poter partire per il ritiro con la squadra anche senza contratto, per valutare la sua condizione fisica e se sta bene continuare ancora assieme. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

