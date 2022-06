Salute: progetto Gimbe per alfabetizzare ragazzi contro fake news (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - La Fondazione Gimbe lancia un progetto di alfabetizzazione sanitaria dei ragazzi, 'La Salute tiene banco', presentato ieri a Rimini al Web Marketing Festival 2022. L'obiettivo è diffondere agli studenti del nostro Paese l'approccio globale alla Salute dove, accanto alla Salute individuale, è indispensabile tutelare quella dei servizi sanitari e del pianeta. "La Salute individuale, infatti, è condizionata da fattori genetici, ambientali e socio-economici – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – oltre che da stili di vita e interventi di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione. La Salute del nostro Servizio sanitario nazionale dipende dalla sua capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - La Fondazionelancia undi alfabetizzazione sanitaria dei, 'Latiene banco', presentato ieri a Rimini al Web Marketing Festival 2022. L'obiettivo è diffondere agli studenti del nostro Paese l'approccio globale alladove, accanto allaindividuale, è indispensabile tutelare quella dei servizi sanitari e del pianeta. "Laindividuale, infatti, è condizionata da fattori genetici, ambientali e socio-economici – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– oltre che da stili di vita e interventi di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione. Ladel nostro Servizio sanitario nazionale dipende dalla sua capacità ...

Pubblicità

CittaMetro_FI : Nascono le ‘Palestre della Salute’. Progetto pilota della Metrocittà - ProDocente : Fondazione Gimbe, al via un progetto che aiuta i docenti ad insegnare educazione alla salute - Czinforma : - insalutenews : “La Salute tiene banco”: progetto della Fondazione GIMBE per gli studenti delle scuole superiori -… - SLN_Magazine : Progetto italiano per Città della salute mentale in Kenya. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -