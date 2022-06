Salernitana | il sogno resta Cavani | De Sanctis si muove per una nuova offerta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lanon molla l’ideaper l’attacco: Depronto a formulare unaper l’uruguaiano Lacontinua a cullare ilper l’attacco. Le difficoltà per arrivare al centravanti sono tante e soprattutto per l’ingaggio da dare al giocatore. Dopo un primo approccio, ora è pronto a scendere in campo De, ex compagno proprio di. Dai campani c’è la volontà di alzare l’che, secondo quanto scritto da Il Mattino, potrebbe essere di un contratto da 5 milioni in caso di 20 gol del Matador in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Danilo Iervolino ha avuto parole al miele per il nuovo direttore sportivo della. ... Da presidentedelle cose, da azionista sono cauto e da tifoso sono scatenato come tutti quanti. Mi ...Commenta per primo Il Lecce vuole Mattia Destro per l'attacco, ma sul 31enne in uscita dal Genoa (è in scadenza il 30 giugno) ci sono anche Spezia e“L’emozione di indossare questa maglia è fantastico, è il sogno di ogni bambino”. Queste le parole di Salvatore Esposito al termine di Italia-Inghilterra, un giocatore che, più di altri, è in rampa di ...La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi relativi a Milan Djuric e al suo rinnovo con la Salernitana, con il club viola pronto ad inserirsi per l'attaccante bosniaco. Come riporta ...