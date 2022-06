Russia-Stati Uniti, nuova tensione: si riapre il fronte in Siria, attacchi aerei di Mosca contro i ribelli alleati degli Usa (Di venerdì 17 giugno 2022) Mentre in Ucraina si combatte la battaglia decisiva per il Donbass, in Siria torna a salire la tensione tra Russia e Stati Uniti. Nel paese mediorientale Washington e Mosca operano da anni su... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022) Mentre in Ucraina si combatte la battaglia decisiva per il Donbass, intorna a salire latra. Nel paese mediorientale Washington eoperano da anni su...

Pubblicità

GiovaQuez : Cardini: 'Il problema sono stati i progressivi spostamenti della linea della Nato verso il cuore della Russia, è gi… - Internazionale : Mentre Stati Uniti e Russia sono distratti dalla guerra in Ucraina, la Turchia di Erdogan vuole approfittarne per p… - GiovaQuez : Cardini: 'I serbi (che appoggiano la Russia) li capisco. Ci siamo dimenticati che 25 anni fa siamo stati i responsa… - Giuliorm1 : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… - FarioliGigi : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… -