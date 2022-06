RTL 102.5 vince il premio “HYBRID TV”: ecco i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) RTL 102.5 vince IL premio “HYBRID TV” CON L’APPLICAZIONE RTL 102.5 PLAY Gli stati generali del panorama radiotelevisivo europeo si sono riuniti in un evento che mette insieme i big del broadcasting. Presenti importanti aziende internazionali, chiamate a discutere su contenuti e tecnologie. Il diciannovesimo forum europeo digitale è in corso a Luccaalla presenza di aziende attive in tutto il mondo: una manifestazione molto attesa dagli addetti ai lavori e non solo. RTL 102.5 ha ricevuto il premio “HYBRID TV” per l’applicazione RTL 102.5 Play per le Smart Tv. Del resto RTL 102.5, da sempre pioniera nell’ambito dell’innovazione tecnologica, è stata la prima a credere e investire nella radiovisione: oggi punto di riferimento in tutto il mondo. Leggi anche –> stefano una serata speciale in memoria di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) RTL 102.5ILTV” CON L’APPLICAZIONE RTL 102.5 PLAY Gli stati generali del panorama radiotelevisivo europeo si sono riuniti in un evento che mette insieme i big del broadcasting. Presenti importanti aziende internazionali, chiamate a discutere su contenuti e tecnologie. Il diciannovesimo forum europeo digitale è in corso a Luccaalla presenza di aziende attive in tutto il mondo: una manifestazione molto attesa dagli addetti ai lavori e non solo. RTL 102.5 ha ricevuto ilTV” per l’applicazione RTL 102.5 Play per le Smart Tv. Del resto RTL 102.5, da sempre pioniera nell’ambito dell’innovazione tecnologica, è stata la prima a credere e investire nella radiovisione: oggi punto di riferimento in tutto il mondo. Leggi anche –> stefano una serata speciale in memoria di ...

