Royal Ascot 2022 | Zara Tindall e Sophie di Wessex vincono la gara di stile nel Ladies Day

(Di venerdì 17 giugno 2022) La nuora della regina e la nipote figlia di Anna riescono a stupire come dimostrano gli outfit scelti per il giorno dedicato al binomio tra moda e gare di cavalli. Tra i look delle presenti all'ippodromo si possono distinguere nettamente le influenze reali: Kate fa «effetto» ma anchenon scherza

Pubblicità

infoitcultura : Il vestito di mamma Carole rubato dal guardaroba di Kate Middleton per il Royal Ascot - infoitcultura : Carole Middleton sbarca al Royal Ascot e ruba l'abito rosa alla figlia Kate - _crowncourtier : Royal Ascot Day 2 6/15/22 Edo Mapelli Mozzi - PortalGGBrazil : ?? | Visconde Bridgerton? ?? Nova foto de Ed Westwick na pista de corrida Royal Ascot, na Inglaterra: “Made In Britai… - cocoa_key : RT @vogue_italia: La principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi al Royal Ascot -

Bologna, giovedì 16 giugno 2022 " Kyprios , orchestrato da Ryan Moore , non lascia scampo agli avversari e si impone nella super classica Gold Cup la corsa più amata dai cultori di. Il cuore dell'immensa folla dibatteva comunque per il grande Stradivarius finito terzo, montato da Frankie, che praticamente , a otto anni, ha avuto l'ultima chance per ...Kate Middleton non ha ancora messo piede alma è riuscita a suscitare clamore suo malgrado. Tutta colpa di quell'abito fucsia indossato da sua madre Carole alle corse dei cavalli che sembra preso in prestito dal suo armadio. Anche ...Carole Middleton - Royal Ascot 2022 Max Mumby/Indigo Getty Images. Se Carole Middleton ha deciso di accessoriare il vestito da cerimonia ME+EM con una pochette nera e cappello con veletta d'ordinanza, ...Il look total pink di Carole Middleton. Carole Middleton ha curato nei minimi dettagli il look sfoggiato al Royal Ascot, così da dimostrare di non avere nulla da invidiare ai parenti reali 'acquisiti' ...