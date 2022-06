Pubblicità

leggo.it

fatale per una 40enne teramana in vacanza adegli Abruzzi : lascia marito e tre figli piccoli. La donna, Silvia di Gabriele , 41 anni, si trovava nella sua casa vacanza a Cologna ...fatale per una 40enne teramana in vacanza a: lascia marito e tre figli piccoli. La donna, Silvia di Gabriele, 41 anni, si trovava nella sua casa vacanza a Cologna spiaggia, una frazione ... Roseto, malore mentre è in vacanza: Silvia muore a 41 anni, era mamma di tre bimbi piccoli Malore fatale per una 40enne teramana in vacanza a Roseto degli Abruzzi: lascia marito e tre figli piccoli. La donna, Silvia di Gabriele, 41 anni, si trovava nella sua casa vacanza a ...Malore fatale per una 40enne teramana in vacanza a Roseto: lascia marito e tre figli piccoli. La donna, Silvia di Gabriele, 41 anni, si trovava nella sua casa vacanza a Cologna spiaggia, una frazione.