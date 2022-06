Rosario Miraggio | età | data di nascita | fidanzata | moglie | figli | biografia | canzoni | Instagram

(Di venerdì 17 giugno 2022)è un popolare cantante neomelodico che, grazie alla fama raggiunta, festeggerà i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio sul palco con lui durante il maxi-concerto evento previsto per venerdì 17 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata...

Hyde, Rico Femiano, Luca Rustici Tango Project,, Dipinto, Federico Di Napoli. Mercoledì 22 giugno: Sangiovanni, Lda, Valentina Stella, Marco Zurzolo & Romantic Band, Ivan Granatino, ...E poi ancora Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, LDA, Francesco Merola,, ... Concerto-evento in piazza del Plebiscito che andrà in onda anche in tv. Tra i vip che si esibiranno con l'artista, tra gli altri: Fiorello, Ramazzotti, Amoroso, Siani, LDA ...