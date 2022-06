Pubblicità

sportli26181512 : Rooney junior sulle orme del padre: gioca nel Manchester United, numeri da top player: Il figlio di Wayne Rooney, K… -

ItaSportPress

(creditInstagram) tutte le notizie di manchester - united cristiano - ronaldo -kai -Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org"...Giudicate voi: Van der Vaart,, Messi ,Fabregas, Aguero, Anderson, Pato, Balotelli, Goetze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, Sanches, Mbappé, de Ligt, Joao Felix, Haaland , Pedri. Il 15 giugno ... Tutti pazzi per il figlio di Rooney: numeri che oscurano anche… Cristianinho SEC teams (and soon-to-be members Oklahoma and Texas) make up six of the eight squads in Omaha, and that's without No. 1 Tennessee, which lost in the supers.Kai Rooney and Cristiano Ronaldo Junior will evolve together with Manchester United's U11s. Both of them will wear the same number as their fathers. History repeating itself again.