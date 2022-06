“Ronaldo saluta lo United” | colpo di scena | può finire in Serie A

Pubblicità

sportli26181512 : Cristiano Ronaldo saluta il Portogallo e salta la Svizzera: svelato il motivo: L’ex attaccante della Juventus quest… - sportli26181512 : #Tchouameni è un nuovo giocatore del #Real #Madrid: ufficiale: Il francese saluta il Monaco per 100 milioni di euro… -

Corriere dello Sport

..', LEGGI, AD ESEMPIO : Sassuolo, Magnanelli: "Grazie per questo percorso, ora si apre un ... Real Madrid con un gol per tempo vince il trofeo in Arabia Manchester,: "Cambiamo la .....', LEGGI, AD ESEMPIO : Sassuolo, Magnanelli: "Grazie per questo percorso, ora si apre un ... Real Madrid con un gol per tempo vince il trofeo in Arabia Manchester,: "Cambiamo la ... Cristiano Ronaldo saluta il Portogallo e salta la Svizzera: svelato il motivo Nel giorno in cui, tramite una conferenza stampa ufficiale del club, Marcelo ha dato l’addio al Real Madrid ma non al calcio giocato, anche se ancora non ha detto dove andrà, arrivano le parole al mie ...L’ex attaccante della Juventus questa mattina non ha partecipato all’ultimo allenamento con il Portogallo e non è stato convocato per la trasferta di Nations League in Svizzera. Nessun problema fisico ...