Romelu Lukaku, oggi il giorno decisivo: incontro Inter e Chelsea, i nerazzurri attendono la controproposta degli inglesi (Di venerdì 17 giugno 2022) Nelle prossime ore andrà in scena il secondo round tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. La prima proposta del club italiano era stata di 5 milioni più bonus, ma era stata ritenuta troppo bassa dagli inglesi. Toccherà ora ai Blues indicare una cifra precisa. L’amministratore delegato dei neroazzurri, Giuseppe Marotta, attende una richiesta di 15 milioni. Non mancherà l’avvocato Sebastien Ledure, scelto dall’attaccante come figura di fiducia: si colloca nel mezzo – tra lo stato maggiore della squadra italiana e il neo presidente americano Todd Boehly – e il suo compito consisterà nel trovare un punto d’incontro tra i due club. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Nelle prossime ore andrà in scena il secondo round traper il ritorno dia Milano. La prima proposta del club italiano era stata di 5 milioni più bonus, ma era stata ritenuta troppo bassa dagli. Toccherà ora ai Blues indicare una cifra precisa. L’amministratore delegato dei neroazzurri, Giuseppe Marotta, attende una richiesta di 15 milioni. Non mancherà l’avvocato Sebastien Ledure, scelto dall’attaccante come figura di fiducia: si colloca nel mezzo – tra lo stato maggiore della squadra italiana e il neo presidente americano Todd Boehly – e il suo compito consisterà nel trovare un punto d’tra i due club. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - OptaPaolo : 1 - Romelu #Lukaku tra i giocatori dell'#Inter nel suo periodo in Italia (tutte le competizioni): ?? Gol (64) ?? As… - CB_Ignoranza : Ieri più che un giorno di inizio estate, sembrava Natale per i tifosi interisti con le notizie del Chelsea che ha a… - fattoquotidiano : Romelu Lukaku, oggi il giorno decisivo: incontro Inter e Chelsea, i nerazzurri attendono la controproposta degli in… - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Lukaku, l’Inter alza l’offerta a 7 milioni per il Chelsea. Romelu spera di chiudere oggi -