Roma | Veretout e Kluivert nel mirino del Marsiglia | operazione da 30 milioni

Pubblicità

andreastoolbox : Roma, da Paul a Sabitzer: tutti i nomi per il centrocampo. In uscita Veretout e Diawara - Ale77_Col : @HungryMarcio L'ho detto ieri a un Twitter-amico. Se fanno i movimenti a centrocampo che ho suggerito (scambio Vere… - siamo_la_Roma : ?? #Veretout - #Mourinho: non c'è feeling ?? Il centrocampista francese dirà addio alla #Roma ?? L'ex #Fiorentina inte… - OdeonZ__ : Roma-Francia asse caldo: Marsiglia su Veretout e Kluivert, ai giallorossi piace Aouar - vanessahidalg13 : RT @LAROMA24: Roma-Marsiglia, l’asse non sispezza: i francesi su Veretout e Kluivert #AsRoma -

...dopo l'addio dell'armeno e di Oliveira (che non sarà riscattato dal Porto) sono in uscita(... Come negli altri casi, non c'è ancora una trattativa, semplicemente perché ladeve prima ...Due nomi di primo livello per unache chiuderà a brevissimo per Celik e Frattesi. Per il primo ... Si intensifica il pressing del Marsiglia pere Kluivert con Pinto che mira a incassare 30 ...Il general manager della Roma ha deciso di allentare la trattativa di calciomercato ... Oltre all’armeno, in uscita c’è Jordan Veretout e Sergio Oliveira che non è ancora sicuro del riscatto. Viste le ...La Roma ha un centrocampo da rifare. Il primo tassello è Nemanja Matic, ma mancano ancora due pezzi per completare il mosaico di José Mourinho. Il nome nuovo è quello di ...