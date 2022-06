Roma, rapina choc: ecco come rubano gli orologi di lusso nel traffico. IL (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma choc: una rapina di un orologio di lusso in pieno centro e in pieno giorno ripresa con un telefonino . E' successo oggi sul L ungotevere , vicino al Bar Ruschena. Un rapinatore completamente ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022): unadi uno diin pieno centro e in pieno giorno ripresa con un telefonino . E' successo oggi sul L ungotevere , vicino al Bar Ruschena. Untore completamente ...

Pubblicità

mummy53690440 : Roma, rapina choc sul Lungotevere: ecco come rubano gli orologi di lusso. IL VIDEO - leggoit : #Roma, rapina choc sul Lungotevere: ecco come rubano gli orologi di lusso. IL VIDEO - alberto51059 : RT @SecolodItalia1: Drammatica rapina in una villa alle porte di Roma: tre rom tengono in ostaggio una coppia - alberto51059 : RT @infoitinterno: Drammatica rapina in una villa alle porte di Roma: tre rom tengono in ostaggio una coppia - infoitinterno : Drammatica rapina in una villa alle porte di Roma: tre rom tengono in ostaggio una coppia -