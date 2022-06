Roma, presidio al Miur per Cloe Bianco: uccisa dalla transfobia del Paese (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma. Una vicenda drammatica quella della professoressa Cloe Bianco, morta suicida all’interno della sua roulotte, quella che chiamava la sua ‘piccola casa con le ruote’. L’evento ha creato uno strappo nel tessuto sociale del Paese, suscitando un’ondata di forte indignazione. Cloe Bianco: presidio al Miur oggi Per questo oggi, a Roma, davanti il Ministero dell’Istruzione, si sta svolgendo un presidio ‘rumoroso’ di lavoratori, attivisti, studenti e insegnanti non solo per ricordare Cloe, ma anche per chiedere una scuola più inclusiva e accogliente. Le attiviste di ”Non una di meno” “In pieno pride month, siamo stat? raggiunt? dalla notizia del suicidio di Cloe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022). Una vicenda drammatica quella della professoressa, morta suicida all’interno della sua roulotte, quella che chiamava la sua ‘piccola casa con le ruote’. L’evento ha creato uno strappo nel tessuto sociale del, suscitando un’ondata di forte indignazione.aloggi Per questo oggi, a, davanti il Ministero dell’Istruzione, si sta svolgendo un‘rumoroso’ di lavoratori, attivisti, studenti e insegnanti non solo per ricordare, ma anche per chiedere una scuola più inclusiva e accogliente. Le attiviste di ”Non una di meno” “In pieno pride month, siamo stat? raggiunt?notizia del suicidio di...

Pubblicità

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, presidio al Miur per Cloe Bianco: uccisa dalla transofobia del Paese - CorriereCitta : Roma, presidio al Miur per Cloe Bianco: uccisa dalla transofobia del Paese - memarras : C'è solo un motivo per cui mi dispiace non essere a Roma oggi: non poter andare al presidio per #CloeBianco e grida… - UILT_TRASPAEREO : #stopangeragainstworkers #SaveTheDate Domani dalle ore 10:00 alle 13:00 Presso Aeroporto di Fiumicino - Roma Term… - TUintermediari : Ciba Brokers: un nuovo presidio a Roma. Il nuovo ufficio avrà l’obiettivo di garantire una presenza «stabile» a tut… -