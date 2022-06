Roma | pedopornografia e adescamento minori | arrestato maestro delle elementari

(Di venerdì 17 giugno 2022) commenta Registrava videochiamate a sfondo sessuale con minorenni, spacciandosi per un loro coetaneo: per questo motivo un insegnante della scuola primaria è statocon le accuse di ...

mattinodipadova : Pedopornografia e videochiamate hard con minori, arrestato insegnante a Roma. Li adescava modificandosi il volto co… - il_piccolo : Pedopornografia e videochiamate hard con minori, arrestato insegnante a Roma. Li adescava modificandosi il volto co… - CorriereAlpi : Pedopornografia e videochiamate hard con minori, arrestato insegnante a Roma. Li adescava modificandosi il volto co… - messveneto : Pedopornografia e videochiamate hard con minori, arrestato insegnante a Roma. Li adescava modificandosi il volto co… - nuova_venezia : Pedopornografia e videochiamate hard con minori, arrestato insegnante a Roma. Li adescava modificandosi il volto co… -

... spacciandosi per un loro coetaneo: per questo motivo un insegnante della scuola primaria è stato arrestato acon le accuse di adescamento di minori e. Le indagini sono scattate ...L'uomo è stato poi individuato a. La scoperta della Polizia. Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica, si legge su 'Il Giorno', gli agenti hanno sequestrato all'uomo uno ...Registrava videochiamate a sfondo sessuale con minorenni spacciandosi per un loro coetaneo: per questo motivo un insegnante della scuola primaria è stato arrestato a Roma con le accuse di adescamento ...(AGR) A seguito di denuncia sporta presso la Polizia Postale di Brescia da parte della madre di una minorenne vittima di adescamento, è stata svolta una complessa attività investigativa che ha consent ...