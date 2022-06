(Di venerdì 17 giugno 2022) di minore. L’uomo è attualmente in carcere Un insegnante di scuolaè statodalla polizia postale dopo una delicata indagine. Su di lui pendono le accuse diminorile, pornografia minorile e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una donna di Brescia, che aveva segnalato il tentativo dinei confronti della figlia minorenne. Dopo una lunga indagine, la polizia è riuscita a risalire all’uomo, un 50enne di origini piemontesi, ma da tempo a. Nel corso della perquisizione in casa dell’uomo è stato trovato uno smartphone con all’interno 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. Leggi anche: MORTE ELENA DEL POZZO, PARLA IL PADRE: “UN OMICIDIO PREMEDITATO E STUDIATO IN OGNI ...

361_magazine : Roma, maestro elementare arrestato per pedopornografia e adescamento - lifestyleblogit : Roma, adescamento minori: arrestato maestro elementari - - Scrittomisto : Arrestato maestro delle elementari a Roma: videochat hard con i bambini - StraNotizie : Roma, adescamento minori: arrestato maestro elementari - italiaserait : Roma, adescamento minori: arrestato maestro elementari -

Individuato infine aè stato sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica, al termine della quale gli è stato sequestrato uno smartphone all'interno del quale erano presenti 144 tra ...... il gip di Brescia ha disposto la custodia cautelare a carico deldi scuola elementare, che ... con il supporto del Cncpo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di. Sono stati ...Un insegnante di scuola primaria, un 50enne di origini piemontesi, è stato arrestato a Roma per pedopornografia. Le indagini sono scattate a partire dalla denuncia della madre di una vittima. Per mesi ...Si tratta di un maestro cinquantenne, arrestato a Roma dopo la denuncia dei genitori dell’ennesima vittima: una ragazzina di Brescia, lei di 12 anni. Per mettere in atto i suoi piani ...