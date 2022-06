Roma in fiamme: incendi e aria irrespirabile in tutta la città (FOTO E VIDEO) (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma in fiamme. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco in meno di 12 ore. E la cappa maleodorante e tossica del rogo di Malagrotta, che continua ad allargarsi. Le segnalazioni di cattivo odore arrivano da diverse zone. Alcune, appunto, sono collegabili al maxi incendio dell’impianto di trattamenti meccanico-biologico di Malagrotta. Altre, invece, a nuovi roghi. Due incendi a Pietralata Come quello avvenuto ieri nel II Municipio, nei pressi della stazione metro Quintiliani. Per ben due volte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire. La prima nel pomeriggio, intorno alle 15:00. I pompieri erano sul posto, in via del Casale Quintiliani con tre squadre, due autobotti e l’ausilio dell’elicottero. In fiamme sterpaglie e rifiuti all’incrocio con via dei Monti Tiburtini. Ma la sera qualcuno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022)in. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco in meno di 12 ore. E la cappa maleodorante e tossica del rogo di Malagrotta, che continua ad allargarsi. Le segnalazioni di cattivo odore arrivano da diverse zone. Alcune, appunto, sono collegabili al maxio dell’impianto di trattamenti meccanico-biologico di Malagrotta. Altre, invece, a nuovi roghi. Duea Pietralata Come quello avvenuto ieri nel II Municipio, nei pressi della stazione metro Quintiliani. Per ben due volte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire. La prima nel pomeriggio, intorno alle 15:00. I pompieri erano sul posto, in via del Casale Quintiliani con tre squadre, due autobotti e l’ausilio dell’elicottero. Insterpaglie e rifiuti all’incrocio con via dei Monti Tiburtini. Ma la sera qualcuno, ...

