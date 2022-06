Roma, festival della musica di LAZIOSound con grandi ospiti. 21 Giugno: concerto Max Gazzè opening ALFA (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo le Finals di LAZIOSound 2022, Parco Schuster a Roma ospiterà la Festa della musica con una meravigliosa rassegna nella quale saliranno per la prima volta sul palco insieme i 6 vincitori dell’ultima edizione al fianco di ospiti speciali. Festa della musica a Roma: il 21 Giugno a Parco Schuster saliranno sul palco i sei vincitori di LAZIOSound insieme a Max Gazzè e a tantissimi altri ospiti d’eccezione. Photo Credits: Flavio Muriana via HF4LAZIOSound: il 21 Giugno a Roma la Festa della musica Una grande festa a ingresso gratuito, nel quale le nuove eccellenze musicali ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo le Finals di2022, Parco Schuster aospiterà la Festacon una meravigliosa rassegna nella quale saliranno per la prima volta sul palco insieme i 6 vincitori dell’ultima edizione al fianco dispeciali. Festa: il 21a Parco Schuster saliranno sul palco i sei vincitori diinsieme a Maxe a tantissimi altrid’eccezione. Photo Credits: Flavio Muriana via HF4: il 21la FestaUna grande festa a ingresso gratuito, nel quale le nuove eccellenzeli ...

