Roma | discarica di Malagrotta | l' incendio è ancora attivo

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: Comunque questa storia che gli #hacker #russi non abbiano ancora rivendicato l'#incendio alla #discarica di #Malagrott… - ManfrediPotenti : RT @ChiodiDonatella: Comunque questa storia che gli #hacker #russi non abbiano ancora rivendicato l'#incendio alla #discarica di #Malagrott… -

- I vigili del fuoco: ci vorranno giorni per spegnerlo - dicono - forse una settimana. I due capannoni incendiati ospitavano 9.400 tonnellate di rifiuti a settimana. E dunque bisogna cercare siti ...Sono i tempi che la Procura diha stabilito nella maxiconsulenza affidata ai carabinieri del Noe per accertare le cause dell'incendio avvenuto nelladi Malagrotta. Al momento a ...il capannone per il Trattamento meccanico biologico della più grande discarica di Roma, in parte chiusa da tempo. (L'HuffPost) Si tratta di accertamenti che stanno svolgendo i tecnici dell’Arpa di ...Tre mesi a cui potrà essere aggiunta una ulteriore proroga di 90 giorni. Sono i tempi che la Procura di Roma ha stabilito nella maxiconsulenza affidata ai carabinieri del Noe per accertare le cause de ...