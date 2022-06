Roma | adescamento minori | arrestato maestro elementari

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Un insegnante di una scuola elementare è statodalla polizia perle, pornografiale e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia alla polizia postale di Brescia da parte della madre di una minorenne vittima di. Le ricerche dell’indagato sono risultate estremamente laboriose in quanto l’uomo, un cinquantenne di origini piemontesi, è risultato per mesi irrintracciabile ed è poi stato individuato a. Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica gli agenti hanno sequestrato uno smartphone all’interno del quale erano presenti 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. L’analisi del dispositivo ha inoltre consentito di ...

