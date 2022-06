Roma, accordo con il Lille per Celik (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo Matic, la Roma mette a segno il suo secondo colpo di mercato. I giallorossi avrebbero infatti trovato l'accordo con il Lille per il difensore Zeki Celik. Secondo la Gazzetta dello sport nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma sul... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo Matic, lamette a segno il suo secondo colpo di mercato. I giallorossi avrebbero infatti trovato l'con ilper il difensore Zeki. Secondo la Gazzetta dello sport nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma sul...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma ha trovato l'accordo con il @KVCWesterlo per la cessione in prestito di… - AntoVitiello : ??#Milan, si va avanti su #DeKetelaere. Nuove conferme. L'obiettivo è abbassare le richieste del Bruges in tempi bre… - dome_li1 : RT @PietroBarra12: Credo che siamo tutti d’accordo: Torino è ???? Milano è ??? Roma è ???? Genoa è ????? La corruzione è ?? La Serie B è ??? - TV7Benevento : Verona: La Russa, 'Tosi accetti accordo, sarò garante per progetto e squadra' - - TennisTrader76 : @jerryscottismo Spesso d'accordo con te, mi spiace stavolta ho trovato totalmente fuori luogo le parole di un tesse… -