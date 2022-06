Roby Facchinetti commenta con durezza la fake news sulla sua morte (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è diffusa nelle scorse ore la notizia della morte di Roby Facchinetti, ma per fortuna altro non era che una fake news che però ha fatto tanto arrabbiare l’artista. Roby Facchinetti è uno degli artisti italiani più amati, e proprio per tale motivo la diffusione della notizia della sua morte ha gettato nello sconforto moltissime persone. Per fortuna però si è trattato di una fake news, e ad intervenire sulla questione è stato proprio il noto cantante e tastierista dei Pooh. Ma, quali sono state le sue parole? La fake news sulla morte di Roby Facchinetti La notizia della morte ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è diffusa nelle scorse ore la notizia delladi, ma per fortuna altro non era che unache però ha fatto tanto arrabbiare l’artista.è uno degli artisti italiani più amati, e proprio per tale motivo la diffusione della notizia della suaha gettato nello sconforto moltissime persone. Per fortuna però si è trattato di una, e ad intervenirequestione è stato proprio il noto cantante e tastierista dei Pooh. Ma, quali sono state le sue parole? LadiLa notizia della...

