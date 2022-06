Roberto Re: l’importanza dell’analisi transazionale per migliorare le proprie relazioni interpersonali (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 17giugno 2022–La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle nostre relazioni; spesso però, avere relazioni sane, appaganti e durature, sia a livello personale che lavorativo, non è per niente facile. Questo perché la qualità delle nostre relazioni è direttamente proporzionale alla nostra capacità di comprendere gli altri. Come si fa, dunque, a migliorare queste capacità, a evitare di essere travisato o di ottenere reazioni negative inaspettate quando si parla con qualcuno? In sintesi, come si fa ad andare d’accordo con le persone? Un valido aiuto può arrivare dall’analisi transazionale, una teoria psicologica nata in California tra gli anni ‘60 e ‘70 grazie al lavoro di due psicoanalisti statunitensi: Eric Berne e Thomas Harris. Secondo Roberto Re ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 17giugno 2022–La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle nostre; spesso però, averesane, appaganti e durature, sia a livello personale che lavorativo, non è per niente facile. Questo perché la qualità delle nostreè direttamente proporzionale alla nostra capacità di comprendere gli altri. Come si fa, dunque, aqueste capacità, a evitare di essere travisato o di ottenere reazioni negative inaspettate quando si parla con qualcuno? In sintesi, come si fa ad andare d’accordo con le persone? Un valido aiuto può arrivare dall’analisi, una teoria psicologica nata in California tra gli anni ‘60 e ‘70 grazie al lavoro di due psicoanalisti statunitensi: Eric Berne e Thomas Harris. SecondoRe ...

