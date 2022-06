Roberta Morise prosegue l’avventura dopo L’Isola: spunta il copione (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ex naufraga Roberta Morise prosegue l’avventura nel programma di Rai Uno dopo il percorso a L’Isola dei famosi E’ un bel momento quello che sta attraversando la bravissima Roberta Morise. La conduttrice Rai è infatti una delle naufraghe dell’edizione delL’Isola dei famosi ancora in corso che ha già raccolto i frutti. Da qualche giorno infatti la bellissima presentatrice calabrese è approdata al timone di Camper, programma mattutino di Rai Uno in sostituzione di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. L’esperienza ha ormai catturato a 360° l’ex fidanzata di Carlo Conti, che è ormai stata inghiottita a pieno dall’avventura nel format arrivata subito dopo la fine del suo cammino nel reality condotto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ex naufraganel programma di Rai Unoil percorso adei famosi E’ un bel momento quello che sta attraversando la bravissima. La conduttrice Rai è infatti una delle naufraghe dell’edizione deldei famosi ancora in corso che ha già raccolto i frutti. Da qualche giorno infatti la bellissima presentatrice calabrese è approdata al timone di Camper, programma mattutino di Rai Uno in sostituzione di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. L’esperienza ha ormai catturato a 360° l’ex fidanzata di Carlo Conti, che è ormai stata inghiottita a pieno dalnel format arrivata subitola fine del suo cammino nel reality condotto ...

