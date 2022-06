Riverdale, attore della serie ha ucciso la madre e progettava di assassinare il Primo Ministro canadese (Di venerdì 17 giugno 2022) Ryan Grantham, attore di Riverdale e Diario di una Schiappa, si è reso protagonista di una vicenda agghiacciante che riguarda lui e la sua famiglia. Il Primo aprile del 2020, l’uccisione di sua madre, Barbara Waite, aveva occupato tutte le copertine dei magazine locali. Le indagini, sin da subito hanno indicato il giovane attore della fortunata serie tv, come Primo sospettato. Subito dopo, la confessione di lui. La condanna definitiva è arrivata tre mesi fa: l’ergastolo per il 24enne, come ha riportato il magazine canadese Global News: Il ragazzo è stato ritenuto colpevole di questo efferato gesto. L’attore ha tolto la vita alla madre Barbara Waite e la condanna per questo reato è stata l’ergastolo. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 giugno 2022) Ryan Grantham,die Diario di una Schiappa, si è reso protagonista di una vicenda agghiacciante che riguarda lui e la sua famiglia. Ilaprile del 2020, l’uccisione di sua, Barbara Waite, aveva occupato tutte le copertine dei magazine locali. Le indagini, sin da subito hanno indicato il giovanefortunatatv, comesospettato. Subito dopo, la confessione di lui. La condanna definitiva è arrivata tre mesi fa: l’ergastolo per il 24enne, come ha riportato il magazineGlobal News: Il ragazzo è stato ritenuto colpevole di questo efferato gesto. L’ha tolto la vita allaBarbara Waite e la condanna per questo reato è stata l’ergastolo. ...

