Rita Dalla Chiesa vittima di offese indirizzate alla sua famiglia, scattano le perquisizioni: “Ho denunciato, crudeltà gratuita” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Le parole possono fare molto male. Soprattutto quando vanno a toccare persone che non ci sono più. I social devono essere terreno di incontro o di scontro, ma senza mai arrivare alla crudeltà gratuita. Ho denunciato. Grazie Arma dei Carabinieri”. Così scrive su Instagram Rita Dalla Chiesa condividendo un articolo di Roma Today con la notizia delle perquisizioni attuate dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica, a carico di un uomo gravemente indiziato di essere l’autore di numerose frasi offensive e diffamatorie indirizzate al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla stessa conduttrice. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Le parole possono fare molto male. Soprattutto quando vanno a toccare persone che non ci sono più. I social devono essere terreno di incontro o di scontro, ma senza mai arrivare. Ho. Grazie Arma dei Carabinieri”. Così scrive su Instagramcondividendo un articolo di Roma Today con la notizia delleattuate dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica, a carico di un uomo gravemente indiziato di essere l’autore di numerose frasi offensive e diffamatorieal Generale Carlo Albertostessa conduttrice. In ...

