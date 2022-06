Ristoranti sempre più buoni per hotel sempre più belli (Di venerdì 17 giugno 2022) Perché un resort di lusso, in una posizione esclusiva, con uno storico di lavoro avviato, una clientela fidelizzata e un’ottima reputazione dovrebbe puntare (anche) sul comparto ristorazione? Se la risposta oggi ci sembra banale, a tratti ovvia, in realtà per chi vive dall’interno questi ambienti non è sempre un percorso lineare. Infatti, è solo di recente – come abbiamo già visto anche per altri esempi – che le grandi catene internazionali di hotellerie e le strutture a cinque stelle hanno capito l’importanza dell’offerta eno-gastronomica all’interno dei singoli business plan. Le linee guida dell’hospitality contemporanea passano attraverso l’investimento nel food and beverage. E quanto più questo è di valore di per sé stesso e funzionale alla struttura tanto più il giudizio complessivo finale della clientela sarà positivo ed ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 giugno 2022) Perché un resort di lusso, in una posizione esclusiva, con uno storico di lavoro avviato, una clientela fidelizzata e un’ottima reputazione dovrebbe puntare (anche) sul comparto ristorazione? Se la risposta oggi ci sembra banale, a tratti ovvia, in realtà per chi vive dall’interno questi ambienti non èun percorso lineare. Infatti, è solo di recente – come abbiamo già visto anche per altri esempi – che le grandi catene internazionali dilerie e le strutture a cinque stelle hanno capito l’importanza dell’offerta eno-gastronomica all’interno dei singoli business plan. Le linee guida dell’hospitality contemporanea passano attraverso l’investimento nel food and beverage. E quanto più questo è di valore di per sé stesso e funzionale alla struttura tanto più il giudizio complessivo finale della clientela sarà positivo ed ...

