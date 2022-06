Rieti | Carlo Ubertini e il terzo polo | ' Da soli abbiamo preso quanto ottenuto dal Pd'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Che pensa di questo pasticcio nell'attribuzione dei voti di preferenza? 'Non sto seguendo direttamente la vicenda, la leggo attraverso Il Messaggero, ma sono abbastanza sconcertato. Non ne conosco le ...

Pubblicità

FrontieraRieti : Si è svolta in un clima di profondo rispetto e ricordo la dedicazione del laboratorio di informatica del Liceo Scie… - RignanoinAzione : RT @Roma_M_Azione: #Rieti: Daniele Sinibaldi 52,17% (FdI-Lega-FI) vince, 2° Simone Pietrangeli 37,43% (PD e civica Azione); Terzo Polo gui… - Roma_M_Azione : #Rieti: Daniele Sinibaldi 52,17% (FdI-Lega-FI) vince, 2° Simone Pietrangeli 37,43% (PD e civica Azione); Terzo Pol… - FISTel_Lazio : RT @CislRomaRieti: ??Al nuovo Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi vanno i nostri complimenti e auguri x l’importante incarico. Confidiamo di… - dansinibaldi : RT @CislRomaRieti: ??Al nuovo Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi vanno i nostri complimenti e auguri x l’importante incarico. Confidiamo di… -

... dove si è presentata una lista a lui intestata, come a, ha preso l'uno per cento. Si ... l'esule Di Maio, il macro - micro leader Matteo Renzi, sorCalenda de noantri, la redenta Mara ...- Passata la tornata elettorale, è tempo di partire per il quinquennio di legislatura con le ... Marco Mazzatosta, Sabrina Filippi, Paolo Simotti (maggioranza); Gianluca Paoletti,Mocci, ...Se prima del 13 giugno i candidati avevano dovuto sostenere una tensione notevole in attesa dello spoglio e della proclamazione del nuovo sindaco, ...RIETI - Il terzo polo sarà rappresentato in Consiglio comunale da 2 consiglieri: il candidato sindaco Carlo Ubertini e il più votato della lista civica Rieti in Salute, ...