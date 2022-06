Ricordate il primo amore di Mara Venier? È famosissimo | Ecco di chi si tratta (Di venerdì 17 giugno 2022) Mara Venier e il primo amore con il suo famosissimo primo marito, Ricordate chi è? Ecco i dettagli della vicenda Una delle conduttrici più importanti della televisione italiana che, da poco ha celebrato il suo trentennale del suo programma tra i più visti dei palinsesti Rai: stiamo parlando di lei, la fantastica Mara Venier, detta anche la Zia degli italiani. La donna è una delle poche conduttrici ad essere apprezzata per il lavoro svolto soprattutto negli ultimi anni e per la sua profonda competenza dimostratasi nel programma Domenica In. Ma in molti sono curiosi di sapere chi ha rubato il cuore della conduttrice per la prima volta. curiosità (foto web)Una donna che ha dimostrato sin dal ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 17 giugno 2022)e ilcon il suomarito,chi è?i dettagli della vicenda Una delle conduttrici più importanti della televisione italiana che, da poco ha celebrato il suo trentennale del suo programma tra i più visti dei palinsesti Rai: stiamo parlando di lei, la fantastica, detta anche la Zia degli italiani. La donna è una delle poche conduttrici ad essere apprezzata per il lavoro svolto soprattutto negli ultimi anni e per la sua profonda competenza dimostratasi nel programma Domenica In. Ma in molti sono curiosi di sapere chi ha rubato il cuore della conduttrice per la prima volta. curiosità (foto web)Una donna che ha dimostrato sin dal ...

