RFI, pubblicata gara per collegamento ferroviario con l'Aeroporto di Venezia (Di venerdì 17 giugno 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la realizzazione del collegamento ferroviario con l' Aeroporto Marco Polo di Venezia. La gara ha un valore di 467 milioni di euro , ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 17 giugno 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando diper la realizzazione delcon l'Marco Polo di. Laha un valore di 467 milioni di euro , ...

Pubblicità

AnsaVeneto : Pnrr: Rfi, pubblicata gara collegamento treni con Marco Polo. Ha un valore di 467 milioni di euro #ANSA - ArghennonAkron : RT @ferpress: #RFI: pubblicata #gara per la tratta Dittaino–Catenanuova della linea Palermo–Catania–Messina - - ferpress : #RFI: pubblicata #gara per la tratta Dittaino–Catenanuova della linea Palermo–Catania–Messina - - radiostereo103 : RFI - Linea Palermo–Catania–Messina: pubblicata gara per la tratta Dittaino–Catenanuova - - FerrovieInfo : Al termine dei lavori lungo tutto l’asse Palermo – Catania sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di du… -