Renato Raccis, la storia di un bomber sfortunato (Di venerdì 17 giugno 2022) di Ilaria Muggianu Scano Il 17 giugno Renato Raccis avrebbe compiuto 100 anni. Sono gli anni del commissario tecnico dei record, Vittorio Pozzo, allenatore della nazionale negli anni Trenta e Quaranta, unico vincitore di due campionati mondiali, per giunta consecutivi, tuttora detentore imbattuto del primato. La storia è quella del giovane Renato Raccis, sfortunato attaccante sardo che per Pozzo era “erede naturale di Valentino Mazzola”. Ma il destino decide in altro modo. Le premesse ci sono tutte. Nasce esattamente cento anni fa il giovane re Mida del calcio italiano, prematuramente stroncato dalla tisi nel pieno dell’ascesa calcistica che sembra inarrestabile. A cavallo tra i due conflitti bellici, vede la luce nella città sarda di Mandas, perla della provincia storica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) di Ilaria Muggianu Scano Il 17 giugnoavrebbe compiuto 100 anni. Sono gli anni del commissario tecnico dei record, Vittorio Pozzo, allenatore della nazionale negli anni Trenta e Quaranta, unico vincitore di due campionati mondiali, per giunta consecutivi, tuttora detentore imbattuto del primato. Laè quella del giovaneattaccante sardo che per Pozzo era “erede naturale di Valentino Mazzola”. Ma il destino decide in altro modo. Le premesse ci sono tutte. Nasce esattamente cento anni fa il giovane re Mida del calcio italiano, prematuramente stroncato dalla tisi nel pieno dell’ascesa calcistica che sembra inarrestabile. A cavallo tra i due conflitti bellici, vede la luce nella città sarda di Mandas, perla della provincia storica del ...

Pubblicità

ilfattoblog : Renato Raccis, la storia di un bomber sfortunato - infoitinterno : A Mandas le celebrazioni per Renato Raccis - giorgiolecis : A Mandas via alle celebrazioni per Renato Raccis - Telesardegna : Cagliari. Presentato il 1° Memorial di calcio ‘Renato Raccis’ in programma a Mandas [IL SERVIZIO] - SardiniaPost : Quando il Cagliari era lontanissimo dalla Serie A, tutti in Sardegna tifavano Renato Raccis, primo bomber sardo con… -