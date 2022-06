Real Sito Carditello, insediato il nuovo direttore della Fondazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il presidente Luigi Nicolais e il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello augurano buon lavoro al nuovo direttore generale, Giuseppe Russo, e al nuovo direttore tecnico, Carmine Basco. Il direttore Russo, insediato nella giornata di ieri, ricoprirà l’incarico fino al 2024. Laureato in Economia, è un manager specializzato in Marketing territoriale con pluridecennale esperienza sia nel pubblico che nel privato. Tra i diversi incarichi ricoperti, ha diretto la Fondazione Idis Città della Scienza a Napoli. L’ingegnere Basco, esperto nella gestione e coordinamento di progetti complessi, è specializzato sugli impianti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il presidente Luigi Nicolais e il CdAdiaugurano buon lavoro algenerale, Giuseppe Russo, e altecnico, Carmine Basco. IlRusso,nella giornata di ieri, ricoprirà l’incarico fino al 2024. Laureato in Economia, è un manager specializzato in Marketing territoriale con pluridecennale esperienza sia nel pubblico che nel privato. Tra i diversi incarichi ricoperti, ha diretto laIdis CittàScienza a Napoli. L’ingegnere Basco, esperto nella gestione e coordinamento di progetti complessi, è specializzato sugli impianti ...

Pubblicità

LucaParry85 : Il sito del real si aggiorna Tolti isco Bale e Marcelo Aggiunto il solo tchouameni, manca Rudiger - 19Ptfc : @whyyrynen @Staskova_orphan @cara__me_ Il modo in cui se non si sbrigano lo comprerò direttamente sul sito For real - ArpaCampania : Sono stati presentati stamattina #15giugno presso il Real sito di Carditello, i risultati finali del Progetto ‘'Cro… - ansacalciosport : Real, Tchouameni si presenta: 'Sono qui per fare la storia'. 'Appena ho saputo dell'interesse del club non ho avuto… - ansacalciosport : Tchouaméni già a Madrid, superate le visite mediche. Il Real lo ha acquistato per 80 mln, più bonus, dal Monaco |… -