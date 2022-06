Real Madrid-Barcellona stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 finale playoff 2022 basket Liga Endesa spagnola (Di venerdì 17 giugno 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Real Madrid-Barcellona, sfida valida come gara-3 della finale Scudetto della Liga Endesa spagnola di basket. Dopo aver perso gara-1, la formazione catalana ha reagito nel secondo atto della serie, che è ora sull’1-1: ora, quindi, la prima delle due sfide nella capitale iberica. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 17 giugno; la partita sarà visibile in diretta su Sportitalia, sia in tv che sull’app. IL CALENDARIO DELLA SERIE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida come-3 dellaScudetto delladi. Dopo aver perso-1, la formazione catalana ha reagito nel secondo atto della serie, che è ora sull’1-1: ora, quindi, la prima delle due sfide nella capitale iberica. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 17 giugno; la partita sarà visibile insu Sportitalia, sia in tv che sull’app. IL CALENDARIO DELLA SERIE SportFace.

