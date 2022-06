Ranocchia al Monza, è tutto fatto: i dettagli del contratto (Di venerdì 17 giugno 2022) Monza scatenato sul mercato. Tantissimi nomi accostati alla squadra di Silvio Berlusconi con Galliani che, dopo anni di anonimato, è tornato ad essere il Condor dei vecchi tempi, di quando col Milan dominava le scene dei telegiornali sportivi estivi a suon di milioni. Le ambizioni della proprietà sono molto elevate e, forse, la salvezza l’anno prossimo può non essere il reale obiettivo della stagione. La campagna acquisti sarà molto importante, con tanti ottimi giocatori pronti ad indossare la casacca dei brianzoli. Da Pinamonti a Sensi, passando per Joao Pedro e Nandez. Inter Monza RanocchiaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, l’affare delMonza in chiusura e in dirittura d’arrivo sarebbe per Andrea Ranocchia, che si libererà a zero dall’Inter il 30 giugno . Galliani lo ha ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022)scatenato sul mercato. Tantissimi nomi accostati alla squadra di Silvio Berlusconi con Galliani che, dopo anni di anonimato, è tornato ad essere il Condor dei vecchi tempi, di quando col Milan dominava le scene dei telegiornali sportivi estivi a suon di milioni. Le ambizioni della proprietà sono molto elevate e, forse, la salvezza l’anno prossimo può non essere il reale obiettivo della stagione. La campagna acquisti sarà molto importante, con tanti ottimi giocatori pronti ad indossare la casacca dei brianzoli. Da Pinamonti a Sensi, passando per Joao Pedro e Nandez. InterSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, l’affare delin chiusura e in dirittura d’arrivo sarebbe per Andrea, che si libererà a zero dall’Inter il 30 giugno . Galliani lo ha ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #MONZA, FATTA PER L'ARRIVO DI ANDREA #RANOCCHIA: PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport - cmdotcom : #Calciomercato #Monza, è fatta per #Ranocchia: martedì le visite mediche - mr_kubra : RT @InterHubOff: ?? Ranocchia al Monza. Domani mattina visite mediche per l'ormai ex difensore nerazzurro: firmerà un biennale. [@SkySport] - FanPompetti : Voi cosa fate dopo Inter 0 Monza 1 gol di ranocchia al 95esimo ? -