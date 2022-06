Raniero | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 giugno 2022)– o Ranieri – deriva dalgermanico Raganhar o Raginhar, attestato già a partire dal VI secolo: si tratta di un composto delle radici ragin (“consiglio”, “progetto”, e anche “decisione divina”) e hari (“esercito”, “popolo in armi”), per cui ilcomplessivo potrebbe essere interpretato come “esercito divino”, “esercito consigliato dagli dei” o anche “consigliero del popolo”. Entrambi gli elementi che formano ilsono ben attestati nell’onomastica germanica: il primo si riscontra anche in Rinaldo, Rembrandt, Raimondo e Rainardo, il secondo in Erberto, Aroldo, Ermanno, Gualtiero, Lotario e vari altri. In Italia è arrivato relativamente tardi, e le prime attestazioni, risalenti al X secolo, insieme alla forma in cui compare, Rainerius, permettono di desumere che vi sia arrivato tramite la ...